Capitán de policía rocía gas pimienta a niños

El vídeo circula en las redes sociales, muestra a un policía rociar gas pimienta en los rostros de dos menores de edad.

"Este hombre ha gasificado a mi hijo. Miren lo que le está haciendo a mis hijos, mira sus ojos", grita un mujer, según las imágenes. El uniformado responde: "No me amenaces, hablá bien claro (…) cuidado te estés quejando luego".

En las imágenes el Capitán dependiente de la Estación Policial (EPI) del Sur, hace uso del gas porque la progenitora de los menores no firma una notificación dirigida a su madre.

“Yo no puedo firmar notificación alguna, le hemos repetido muchas veces y el capitán ese se puso violento y agarró el gas, roció primero abajo y le dio a mi hijo pequeño luego ha vuelto hacer y me llegó a la boca (…) No he podido respirar”, relató la mujer víctima de la agresión.