Cárdenas: "El retorno a clases no será de manera normal"

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, en entrevista con "El Mañanero", afirmó que se tiene previsto el re inicio de clases en el mes de mayo, cuando finalice la cuarentena, sin embargo adelantó que el año escolar no será normal, habrán cambios a implementar.

"Hasta el momento la decisión del Gobierno es que la cuarentena se alargó hasta fin de mes y debemos prepararnos para retornar gradualmente el siguiente mes". afirmó Cárdenas.

Uno de los cambios posibles sería reducir el número de estudiantes en un aula, intercalando a los alumnos por días, es decir, se divide en grupos, defendiendo días de asistencia presencial.

"Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y en los centros educativos debemos crear las condiciones que impidan la propagación del virus, si en unos cursos había 30 o 40 estudiantes, no es aconsejable que vuelvan esa misma cantidad, habría que pensar una parte va un día y otra parte el siguiente día, por eso que la educación no va ser igual que a comienzo de año, habrá diferencias".

Otra de las medidas a tomar en cuenta, sería que el docente se enfoque en cumplir competencias educativas, cambiando la metodología de enseñanzas, buscando la manera de simplificar la información al estudiante de manera efectiva, es decir si antes se utilizaba cuatro actividades para lograr un objetivo, ahora deberá usar tres.

"De nada sirve cumplir los 200 días de clases, tener todas las horas de clase y tener un aprendizaje memorístico y repetitivo. Queremos un aprendizaje aplicativo y creativo, no solo un proceso educativo que sea informativo, sino que no sea formativo y transformativo, no es lo mismo el avance de contenido que logro de aprendizaje, logro de competencia, este es un giro que queremos dar", manifestó.

Así mismo, anticipo que los docentes deberán completar el trabajo del aula, mediante cursos por plataformas virtuales, para que de esa manera el estudiante aproveche al máximo el tiempo perdido por la cuarentena.

"El ministerio está trabajando con Entel y empresas mundiales para facilitar el internet en todas las unidades educativas, además de que las personas de la zona rural podrán pasar las clases mediante radio y televisión".

Finalmente explicó que se ha logrado negociar con la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), para que padres de familia y estudiantes, puedan negociar su cronograma de pagos, mediante acuerdos internos.

"Les hemos pedidos flexibilidad, cuando una vez reanudada las clases, puedan normalizar sus pagos, la paciencia, comprensión y flexibilidad son los criterios que guían estos acuerdos", sentenció.