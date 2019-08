Carro bombero no tiene SOAT y devela la crisis de la unidad policial

Ningún carro bombero tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la Alcaldía señaló que el Comando es responsable de no haber asegurado los vehículos policiales, “por descuido y error en la administración policial”.

“La responsabilidad es de quien no ha previsto en esa asignación el pedido para la gestión 2019, y es que el anterior año 2018 el SOAT no cubría la sección administrativa del Comando Departamental, cuando ellos han venido indicando que no tenían SOAT para mitad de gestión, se les ha indicado que ya no se les puede introducir porque todos los ítems ya estaban dispuestos”, indicó el Cnl. Juan Céspedes, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía.