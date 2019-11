Chapetón: "La mayoría de los alteños respetan este gobierno transitorio"

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, afirmó que la mayoría de los alteños están al lado de la democracia y respetan al Gobierno de transición, a cargo de viabilizar las nuevas elecciones generales tras la anulación de la votación del 20 de octubre por fraude.



"La mayoría de los alteños ha estado al lado de la democracia, de nuestro país. La mayoría de los alteños ha respetado el proceso legal institucional", afirmo Chapetón tras culminar su reunión con la Presdienta Áñez, en el Palacio de Gobierno.



Chapetón se reunió esta jornada con la Presidenta provisional Jeanine Añez para tratar temas referidos a la coyuntura nacional y evaluar la situación de El Alto tras las violentas movilizaciones de sectores afines al ex mandatario Evo Morales.



"El alteño ha mantenido una resistencia pacífica, de resguardo a sus domicilios. Hemos tenido que aguantar días de pesadilla", relató a propósito de la ola de vandalismo que destruyó unidades policiales y ocasionó graves daños en la infraestructura pública.



La renuncia forzada de Morales ante masivas movilizaciones ciudadanas contra el fraude electoral y la sucesión constitucional que dio paso al Gobierno de Añez provocó violentas protestas de grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que inclusive quemaron la casa de la alcaldesa de El Alto, destruyeron infraestructuras públicas, entre cosas, ocasionando un daño económico que asciende a unos 85 millones de bolivianos



"Han sido personas que seguramente odian a la ciudad de El Alto, no viven en la ciudad de El Alto, porque nosotros no podemos entender de que un alteño que vive, que tiene sus hijos, que transita y que trabaja todos los días en la ciudad pueda afectar algo que es de todos", manifestó Chapetón.