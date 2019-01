'Chavo' Salvatierra no participará en el Dakar 2019

Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra anunció que no correrá el Dakar 2019 porque la Amaury Sport Organisation (ASO) no permitió que el piloto cruceño concretara con el procedimiento la revisión administrativa y técnica que se realizó hasta el mediodía de este domingo en Lima, Perú.

La razón que aduce la ASO es que el cuadriciclo Barren Racer One 690, de Salvatierra no fue fabricado en serie, pese a dejarlo correr en las últimas dos ediciones al mando de un competidor holandés y con el que el Chavo se alzó en el desafío Inca, lo que se traduce en evidente cambio de las reglas en el último momento.



"Estamos todos muy tristes y dolidos por la injusticia, la discriminación y el abuso. Estuvimos hasta el último momento tratando de empezar la verificación y el procedimiento normal. Ni siquiera dan la oportunidad de que revisen siquiera el documento que trajimos probando el cumplimiento absoluto del reglamento, porque de entrada te dicen no, ya te dijimos (no). Una manera muy abusiva. En ningún momento me dieron una carta oficial en el que diga, no cumples el artículo tanto del reglamento. Estamos muy consternados", declaró quien era uno de los abanderados de Bolivia y uno de los favoritos de esta edición.