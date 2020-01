Chessman rompe en llanto al recordar a su amigo La Parka

México México

La industria de la Lucha Libre entró en shock con la muerte La Parka, considerando que en diciembre del año pasado también perdieron a Mr. Niebla. En el caso de La Parka sus amigos más cercanos y con los que compartió ring durante muchos años, expresan que su hermano de ring les ha dejado un enorme vacío. Tal es el caso de Chessman, otro legendario gladiador, que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al recordar a su amigo durante un programa de televisión.

"Con mucho dolor. Era un gran ser humano, se quitaba la camisa por cualquier persona porque él decía que no quería que la gente sufriera lo que él sufrió. Estuvimos juntos en los momentos más difíciles y esto es algo muy complicado", dijo totalmente devastado el luchador.

El veterano rudo tuvo rivalidad con La Parka durante varios años, ya sea como parte de La Secta, los Hell Brothers o ahora con los OGTs, sin embargo abajo del cuadrilátero fueron grandes amigos.

Al igual que el Asesino de la Luz Roja, otro de los que también ha sufrido la pérdida es Cibernético, quién además de colega y amigo de Jesús Alfonso Escoboza, era su compadre. "Fue como mi hermano, mi carnal, no puedo ni pensar ahorita, no puedo llorar, ni gritar, no lo puedo creer", comentó el Main Man.