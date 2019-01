Chinos ofendidos por una estrella del K-pop

Una gran mayoría de la fanaticada de Hwang Chi-yeul en China se volcó contra la estrella del K-Pop a través de las redes sociales. ¿Qué provocó esto? pues el cantante surcoreano se refirió a la contaminación del aire y el agua en ese país durante una entrevista.

Es bien conocido que el gigante asiático viene luchando durante mucho tiempo contra la contaminación del agua y el 'smog'. Pero las reflexiones del cantante en un programa televisivo de su país escocieron y desataron una oleada de indignación entre los usuarios chinos en las redes sociales.

Hwang Chi-yeul realizó las declaraciones en el programa 'Radio Star' el pasado miércoles de regreso de un concierto en la ciudad china de Changsha. En la entrevista, el cantante afirmó que sus representantes le habían advertido de antemano sobre la calidad de aire y de agua en China.

En ese momento, el cantante dijo: “Antes de irme a China, los cantantes que sabía que habían promocionado en China dijeron que la calidad del aire era pobre y que el agua podría no estar de acuerdo conmigo. Cuando salí del aeropuerto, no podía ver bien enfrente de mí y pensé: ‘El aire es realmente malo’. Después de beber el agua, sabía un poco diferente, pero no me importaba en los absoluto”.