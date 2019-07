Choferes nuevamente bloquearon La Paz

El sector de los choferes instaló una protesta en la puerta de la Unidad de Movilidad de la Alcaldía Municipal. El sector exige que se suspendan las sanciones económicas instauradas por el gobierno edil y el cumplimiento de compromisos por parte del burgomaestre paceño.

Los movilizados amenazan con un paro de 48 horas. Fredy Quispe, secretario de la Central Única de Transporte Urbano aseguró que continuarán con las medidas de presión hasta no ser atendidos en su pliego petitorio.

“Las sanciones que están emitiendo en este momento no vamos a pagar ni un centavo porque son ilegales, no está firmada la ley sancionatoria. Vamos a pedir que la ley sancionatoria se anule porque no está consensuada con el operador del sector” afirmó Quispe.