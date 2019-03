Chumacero vuelve a la selección nacional 

Súper Deportivo.- La inclusión de Alejandro Chumacero en el listado de convocados es una de las principales novedades que se dio a conocer de cara a los amistosos con Corea del Sur y Japón.

Otra de las novedades en la lista del entrenador Eduardo Villegas es Carlos Lampe, quien se reencuentra con la “Verde” tras una licencia por su inclusión en Boca Juniors, donde peleó un puesto titular en el arco.

Los jugadores están citados en Santa Cruz, este lunes; tomando en cuenta que las contiendas se jugarán el 22 y 26 de marzo.

A continuación le mostramos la convocatoria en su integridad:



ARQUEROS

Saidt Mustafa (Bolívar)

Rubén Cordano (Blooming)

Carlos Lampe (San José)

LATERALES

Saúl Tórrez (Nacional Potosí)

Diego Bejarano (Bolívar)

Erwin Saavedra (Bolívar)

Marvin Bejarano (The Strongest)

Roberto Fernández (Blooming)

CENTRALES

Luis Haquin (Puebla de México)

Jordy Candia (Sport Boys)

Adrián Jusino (Bolívar)

Mario Cuéllar (Oriente Petrolero)

VOLANTES

Leonel Justiniano (Bolívar)

José Vargas (Blooming)

Samuel Galindo (Always Ready)

Alejandro Chumacero (Puebla de México)

Raúl Castro (The Strongest)

Ramiro Vaca (The Strongest)

Paul Arano (Blooming)

DELANTEROS

Leonardo Vaca (Blooming)

Gilbert Alvarez ( Wilstermann)

Henry Vaca (The Strongest)

Rodrigo Ramallo (San José)