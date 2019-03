Cinco años de cárcel a policía que asesinó a estudiante de la UPEA

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El subteniente Cristian Casanova fue condenado el miércoles a cinco años de prisión por el delito de homicidio contra el estudiante de la UPEA, Jonathan Quispe Vila. La defensa de la familia no asistió a la audiencia porque “no fueron notificados”, y expresaron su temor de que sea liberado en junio, cuando cumpla un año de su detención.

“(Ayer) se llevó la audiencia por una solicitud de procedimiento abreviado donde el juez -previa a la fundamentación del Ministerio Público- (...) emitió una sentencia contra el subteniente Casanova por el delito de homicidio. Fue condenado a una pena privativa de libertad de cinco años de presidio en el penal de San Pedro”, declaró el fiscal Rudy Terrazas.

La sentencia fue emitida porque se realizó un juicio abreviado según información del Ministerio Público. “El imputado reconoció el hecho así como renunció al juicio oral y aceptó la pena impuesta”, declaró Terrazas.

La abogada de la familia del estudiante, Paola Barriga, rechazó la determinación del juez y la calificó de indignante.

“Si hubiera sido procesado uno de los estudiantes, con seguridad, le habrían dado como mínimo 25 años de condena. Tratándose de una persona que sirvió para un montaje le dieron cinco años. Esos privilegios no los tiene cualquier persona y vemos que hay ciudadanos de primera y segunda”, denunció Barriga.

Además consideró que el acusado podrá pedir su libertad al cumplir un año de su detención este 31 de mayo.