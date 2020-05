COB continuará demandando incremento salarial para este año

Este viernes a tiempo de conmemorar el Día Internacional del Trabajador el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseveró a un medio de comunicación de circulación nacional que continuarán demandando a Gobierno de Jeanine Áñez el incremento salarial del 15% al haber básico y 10% al salario mínimo nacional.

“Este es un día muy diferente a lo vivido en la última década, y somos conscientes de la coyuntura por la que atraviesa el país y el mundo por la pandemia, pero advertimos que por la falta de atención a nuestras demandas de parte de este gobierno transitorio no vamos a renunciar a nuestro derecho de un incremento salarial”, aseveró.

Huarachi aseveró que la clase trabajadora continuará luchando por las reivindicaciones laborales.

“Nosotros, como trabajadores, no tenemos nada que festejar, no hemos sido atendidos en nuestras demandas sociales reivindicativas, por las propuestas que hemos hecho conocer a través de los ampliados de manera orgánica en cuatro comisiones, y por ende en el tema del incremento salarial, no hemos sido respondidos de manera formal por el gobierno en transición, hoy nos toca vivir esta realidad que tiene el país y el mundo”, puntualizó.