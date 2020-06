COB iniciará un proceso judicial contra del exministro de Minería

Mediante un comunicado la Central Obrera Boliviana (COB) aseveró que iniciará un proceso judicial en contra del exministro de Minería, Fernando Vásquez, en el marco de la Ley 045 que sanciona los actos de racismo y toda forma de discriminación tras las expresiones vertidas en una entrevista radial para distinguirse de los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La pasada semana, Vásquez vertió declaraciones en las que asevera que sus condiciones físicas no son compatibles con los partidarios del MAS, hecho que le costó su cargo en el equipo ejecutivo de la presidenta Jeanine Añez.

"Con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista hay algunas especificaciones, inclusive, de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco, no quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del MAS", aseguró. Vásquez.