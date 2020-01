Colegiala de 13 años queda embarazada de un niño de diez

Rusia Rusia

Una colegiala de 13 años quedó embarazada de un niño de diez años en Rusia. Los niños estudian en diferentes escuelas en el territorio de Krasnoyarsk en Siberia, pero han sido amigos desde que eran pequeños.

La niña embarazada de siete semanas de gestación planea criar al niño y su familia la están apoyando en la decisión, según TBK .

La policía inició una investigación sobre las circunstancias y la escuela de las niños dijo que ofrecerán toda la ayuda posible.

En un comunicado, la policía dijo: 'El 13 de enero de 2020, la policía recibió información de médicos de la Institución de Salud Presupuestaria del Estado Federal KB No. 51 de la ciudad de Zheleznogorsk de que una colegiala de 13 años estaba embarazada'.

"El Comité de Investigación de la Federación de Rusia para el Territorio de Krasnoyarsk y la República de Khakassia ha iniciado una investigación y se tomará una decisión".

Poco se sabe sobre el niño, pero las cuentas de redes sociales mostraron que la pareja figuraba como "casada" en sus perfiles.

El pediatra local Nikolai Skorobogatov ha expresado dudas sobre si el niño es realmente el padre.

"Teóricamente, esto es posible", dijo el médico a KRSK . 'No sé nada sobre este caso en particular, pero siento que el niño podría haber sido culpado por el verdadero agresor de la niña'.

"Todo esto, por supuesto, se verifica muy fácilmente con la ayuda de un examen, que ciertamente se llevará a cabo".

Antecedentes

"En octubre de 2018, la familia estaba registrada como una "situación socialmente peligrosa", pero no porque los padres beben o se burlen de los niños (la niña tiene dos hermanos menores, de tres y cinco años). Su madre está gravemente enferma (la última etapa del cáncer), por lo que no puede tratar con los niños y el padre no puede encargarse de los tres. Servicios sociales los visita todos los meses: los niños están bien alimentados, vestidos adecuadamente, nadie se burla de ellos. Pero la niña tiene un carácter complejo. Ella no estudia bien, es inquieta e intimidante. Una niña difícil de tratar. Por lo tanto, ella necesita mucha atención. La familia es apoyada por todos los servicios que ofrece el Estado", compartió el subdirector del colegio donde asiste la menor.