Colombia coloca bonos por unos 1.842,9 mln dlr en mercado internacional

BOGOTÁ, 22 ene (Reuters) - Colombia colocó bonos soberanos por 1.842,9 millones de dólares en el mercado internacional, recursos que utilizará para financiar sus necesidades presupuestales y para recomprar parte de un papel que vence en 2021, reveló el miércoles un comunicado.

En la operación, el país levantó 1.542,9 millones de dólares con un bono global con vencimiento en 2030 y 300 millones de dólares con la reapertura de un bono global con vencimiento en 2049.

Adicionalmente, del monto total el Gobierno colombiano destinará aproximadamente 192,9 millones de dólares a recomprar parte de unos bonos que vencían en 2021, según el documento, que agregó que se espera que la operación concluya el jueves 30 de enero.

El Ministerio de Hacienda estableció en su marco fiscal de mediano plazo publicado a mediados del año pasado una meta de emisión de bonos externos por 1.750 millones de dólares para 2020.

El organismo tiene previsto realizar una revisión de su plan financiero de este año entre finales de enero y comienzos de febrero.

BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc. actuaron como agentes colocadores de la operación.

(Reporte de Nelson Bocanegra, editado por Javier Leira)