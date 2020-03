Colombia le envía un preparador físico especial a James

Ya se acerca la Copa América que se disputará este verano en Argentina y Colombia y la selección de Colombia también se prepara y prepara a sus jugadores, tanto que el propio Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, admitió en una entrevista a la Agencia EFE, que le preocupa la situación de James por lo que le enviaron un preparador físico personal para que se encuentre en forma para la Copa América.

"El caso de James nos preocupa, sabemos que está en una situación difícil en este momento. Es muy raro, pero todo el cuerpo técnico y yo personalmente estamos empeñados en ayudar a todos los jugadores y en particular en ayudar a James. No se discute la calidad de James, como Arias o Muriel, con lo que la situación no es fácil, por eso desarrollamos un trabajo discreto con un preparador físico para apoyarle”, manifestó el entrenador de la selección de Colombia.