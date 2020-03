Colombia: pacientes con Covid-19 mueren en hospitales y no son registrados

Colombia Colombia

Con un nudo en la garganta la profesional reveló en una entrevista, que desde que se abrieron los canales de denuncia, ha recibido llamadas, mensajes y chats de WhatsApp en donde personal de salud alerta sobre un posible manejo de subregistros de víctimas del coronavirus en Colombia.

“Nos han hablado de algunos hospitales, incluso de acá en Bogotá, en donde han muerto pacientes en esos hospitales y que no entienden por qué esos casos no hacen parte del reporte de pacientes muertos”, manifestó la también doctora y docente de la Universidad Javeriana.

Suárez Castro, docente de la especialización en cuidado crítico y enfermería pediátrica, advirtió que la queja de quienes han formulado estas denuncias es que a la hora de confrontar los datos no encuentran quién les dé respuesta, y que por eso se intentó comunicar con algunas jefes de departamentos y directoras de enfermería, pero tampoco fue posible.

“Nos dijeron que no nos podían dar esa información, que la daban las oficinas de comunicación de los hospitales. No lo pudimos verificar porque, como les mencioné, hay un hermetismo en los hospitales o, simplemente, están cuidando la imagen. Hay hermetismo para dar información sobre ciertas cosas, por ejemplo, el número de profesionales que están infectados”, comentó la profesional.

Y agregó que ellos dicen que han muerto muchos pacientes, pero que en el reporte que se hizo el día de hoy no aparecen esos pacientes. A Suárez Castro le preguntaron, en la entrevista, si hay certeza de que los pacientes muertos que no aparecen en los registros hayan fallecido a causa de la pandemia, y su respuesta fue que no ha sido posible confirmarlo debido al hermetismo absoluto con el que se maneja esta información.

Eso sí, la doctora fue clara al expresar que también puede haber casos en los que las personas fallecieron a causa de otras patologías, y no necesariamente por una enfermedad relacionada con el Covid-19, pero reiteró que hay denuncias en las que se asegura que las víctimas estaban contagiadas con el virus.

Así las cosas, la directora de enfermeras pidió que sean las autoridades de salud las que indaguen por estas denuncias, y que además se revisen los reportes en donde quedó estipulada la causa de muerte del paciente, ya que ella se ha encontrado con barreras en los hospitales en los que ha solicitado confirmar esa versión.

Por el momento, el último reporte del Ministerio de Salud indica que hasta el 30 de marzo de 2020 han muerto 14 personas, se han recuperado 15 pacientes y hay 798 casos confirmados de contagio en todo el país.