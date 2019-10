Comienza el cierre de mesas de sufragio y se alista el conteo de votos

Tras ocho horas de sufragio las mesas establecidas en los recintos electorales del país comenzaron a cerrar la tarde del domingo y los jurados electorales se disponían a iniciar el conteo de votos en el marco de las elecciones generales, de acuerdo con el reporte de autoridades de los tribunales departamentales electorales y medios de comunicación.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, René Zambrana, calificó de "impecable" la jornada de votación en ese departamento amazónico por la masiva participación de la población tanto en el área urbana como rural.



Ya se fueron cerrando paulatinamente las mesas, el pueblo pandino ha demostrado su compromiso con la democracia que se ve fortalecida a través de la participación de la gente", dijo.



En la ciudad de Potosí las mesas que fueron habilitadas también ya comenzaron con la labor del escrutinio que cuenta con la participación de los delegados de las tiendas políticas y del control social.



"Las personas que no hayan podido sufragar esta jornada; mañana iniciará un nuevo periodo para la entrega de certificados de impedimento con un lapso de 30 días", recordó el asesor legal del TED de Potosí, Harry Sacaba.



El presidente del TED de Chuquisaca, Ernesto Soliz dijo que la jornada electoral se desarrolló con normalidad en esa región y adelantó que los resultados preliminares se difundirán alrededor de las 20h00 locales.



"Ya están empezando a cerrarse las mesas electorales tomando en cuenta que se cumplió con las ocho horas de votación que establece la Ley Electoral con tranquilidad y amplia participación de la ciudadanía. No hemos tenido dificultad ninguna", aseguró.



En tanto, el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Beni, Rodolfo Coimbra, informó que no se registraron incidentes por lo que la jornada electoral transcurre con normalidad.