¿Cómo interpretas a un ícono de Hollywood como Judy Garland? Para Renée Zellweger, ponerse en su piel fue como enamorarse.

Zellweger, de 50 años, ha recibido elogios por su conmovedor retrato de Garland en "Judy", que se estrena el viernes en los cines de Estados Unidos. Los expertos ya predicen una cuarta nominación al Oscar.

"Judy" se centra en el período en que Garland tuvo problemas con el alcohol, el uso de drogas recetadas y el colapso de sus finanzas en un viaje a Londres a fines de 1968 para una serie de conciertos. La estrella de "El Mago de Oz" murió a los 47 años por una sobredosis de drogas en junio de 1969.

Zellweger tomó lecciones de canto durante un año antes del inicio de la filmación y trabajó con un coreógrafo para capturar los gestos de Garland en el último año de su vida.

"Puse la música y luego comencé a buscar los libros y pedí los libros y luego busqué en internet todos los días y simplemente asimilé con avidez todo lo que pude encontrar. Me enamoré y me puse más y más ávida", dijo Zellweger a Reuters Televisión. "No quería alejarme de eso".