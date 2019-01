Concejal critica que frase de una canción de Bonny Lovy figure en cuadernos de Papelbol

La concejal de Sol.bo, Cecilia Chacón, criticó que un extracto de la canción ‘Muchachita’ del cantante boliviano Bonny Lovy figura en los diseños de cuadernos de Papelbol porque su contenido “incita a la violencia de género”.

"Las letras del reggaetón y algunos espectáculos tratan a las mujeres como objetos, naturalizan o banalizan comportamientos violentos: acoso, exaltan las relaciones de dependencia emocional, presentan los celos como algo romántico, etc" , afirmó Chacón en una entrevista con un medio de La Paz.

La autoridad municipal argumentó que la letra de la canción "naturaliza" comportamientos agresivos hacia la mujer, específicamente un extracto que fue insertado de manera íntegra como un diseño decorativo.

Por su parte, Papelbol se pronunció y alegó que hay una interpretación "errónea" por parte de la concejal sobre los diseños de los cuadernos que fueron elaborados con material reciclado.

Entre otros diseños los cuadernos cuentan con un dibujo de Bonny Lovi en el que resalta el cuidado de la naturaleza además de otras frases características del cantante cruceño como 'pasándola bien, pasándola nice'.

La empresa destacó que la letra y música fueron patentadas legalmente por el autor y su difusión y contenido no tuvieron observaciones de ninguna naturaleza, al contrario, fue de amplia aceptación en la juventud.

La polémica surge meses después de que Bonny Lovy emprendiera una campaña en alianza con la campaña "Actúa, detén la violencia", en contra de la violencia de género, después de estrenar una canción con ritmo urbano que insta a los jóvenes a suprimir la violencia de sus relaciones en pareja y que lleva por nombre "Dígale usted".

"Dígale usted que usted es independiente, valiente, que no necesita de él", "dígale usted que nació solita, que abusivos no necesita", es parte de la letra en la que Bonny invitan a los jóvenes a manejar el amor de otra manera porque "el amor no se trata de violencia", según manifestó el artista en una entrevista publicada en 2018.