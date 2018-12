Concejal del MAS sale al paso en defensa del exjefe de la Felcv y pide proceso contra periodista

El concejal Jorge Silva (MAS) realizó polémicas declaraciones tras la destitución del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), Víctor Hugo Soria, por sus dichos acerca de las causas que provocan los feminicidios.

La autoridad de Gobierno expresó su desacuerdo con la destitución de Soria, porque considera que esa acción no va a solucionar "un milímetro" el problema de los feminicidios en el país.

El concejal añadió que la opinión del efectivo fue personal y no representaba una línea institucional, además cree que la conversación fue en "off the record", es decir fuera de micrófono, por lo que dijo que la exautoridad podría recurrir al Tribunal de Ética con una denuncia contra la periodista que redacto la nota.

"El coronel puede recurrir al Tribunal de Ética y ojalá que lo haga, porque se le ha afectado también a él su carrera profesional, se tendrá que investigar ese tema", dijo Silva a nuestro medio.

El exjefe policial al ser consultado sobre las causas para el incremento de los casos de feminicidios, dijo a la periodista de La Razón que "Todos los que hemos atendido este año han sido producto de consumo de bebidas alcohólicas (...) Muchas veces son problemas pasionales, celos, desconfianza, infidelidad producto de que la mujer tiene doble vida, está con el marido y tiene otro, aunque esto es muy esporádico".