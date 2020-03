Concejales de Vinto piden garantías al Gobierno

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Cáceres anunció que pedirán garantías al Gobierno para seguir sesionando, debido a las amenazas que reciben de gente allegada a la suspendida alcaldesa de Vinto, Patricia Arce.

De acuerdo al legislador edil, la determinación de suspender por 30 días a la alcaldesa Arce fue adoptada por unanimidad.

"No podía ser de otra manera, por cuanto, la alcaldesa no presentó al Concejo 248 carpetas para su revisión, y quien no firmase la resolución corría el riesgo de convertirse en cómplice", explicó.