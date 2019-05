Conductor de UBER vivió experiencia paranormal

Como todos los días, un conductor de Uber acudió a un llamado de la aplicación, pero esta vez tuvo que dirigirse al Cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Fue ahí que sucedió lo inesperado, paranormal y terrorífico.

Cuando el chofer llegó a recoger a la persona que solicitó el vehículo, se dio cuenta que no había nadie esperándolo. Al no entender qué ocurría, decidió hablar con el guardia del cementerio, y para su sorpresa, éste le expresó que no utilizaba esas aplicaciones en su teléfono.

Pasado el percance, el conductor optó por llamar al número correspondiente y así salir de todas sus dudas. Lo extraño fue que al marcar el teléfono, este apareció como “inexistente”, pero eso no fue lo más impactante, sino que en la aplicación el pasajero aparecía que iba a destino, lo que hizo entrar en shock al conductor y dirigirse lo más rápido posible donde estuvieran algunos de sus colegas.

A continuación les dejamos el post que se viralizó en la fanpage “Facebook Alerta Noticias Valparaíso.

Después de lo ocurrido, la publicación original se llenó de divertidos comentarios, como por ejemplo: “Pobres taxistas, si hasta los fantasmas prefieren Uber" o "No puede ser que a un fantasma le llegue el Uber y a mí me cancelan".