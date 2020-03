Confirman 4to caso de coronavirus en Santa Cruz

Mediante una conferencia de prensa, el Gobernador de Santa Cruz, confirmo el 4to caso de coronavirus en el departamento, y el número 12 en todo el territorio nacional.

La persona infectada se trata de una mujer de 30 años de edad, que ingresó al país el pasado 11 de marzo, proveniente de Madrid, España. Actualmente la paciente se encuentra con atención médica en su domicilio, además se tiene bajo observación a otras 3 personas sospechosas de portar el virus.

De igual manera los familiares y personas cercanas a la mujer infectada, se las mantendrá en cuarentena.

"Todas las medidas que se están haciendo con los trabajadores en salud nos han retenido esta situación (de contagio local) y por eso es que los números que tenemos podría decir que no son alarmantes, pero no quiere decir que no estemos ante una situación muy álgida como está pasando en todas partes del mundo", sostuvo el gobernador.