La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó la noche del domingo la confirmación de tres nuevos casos positivos de coronavirus en el territorio nacional, con lo que la cifra de infectados por el Covid-19 en el país asciende a 27.

Desde la Casa Grande del Pueblo, el titular en Salud explicó que de los tres nuevos casos confirmados, dos fueron reportados en Santa Cruz y un paciente en Cochabamba. Sobre esta última persona, indicó que es un paciente de 61 años que padece de bronquitis crónica que contrajo el virus al tener contacto con un paciente que llegó de España.

Minutos antes del reporte de la autoridad nacional, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, informó que los dos nuevos casos en Santa Cruz tienen que ver con dos pacientes, ambas mujeres. La primera es una mujer de 36 años que llegó desde España el 14 de marzo y que tras sentir los síntomas se contactó con las autoridades de salud quienes después de realizarles las pruebas de laboratorio confirmaron de que se trata de un nuevo paciente infectado.

La segunda es la mamá (69 años) de la paciente que el viernes por la noche fue confirmada con coronavirus tras llegar de Brasil. Las dos ya han sido puestas en aislamiento y están siendo atendidas.

"Pedimos a la gente que no se confíe, no vamos a tener cinco casos por día, o veinte casos por día, va a llegar el momento en que vamos a tener 1.000 casos porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde", lamentó Urenda.

De acuerdo al reporte de Cenetrop del 21 al 22 de marzo se obtuvieron 52 resultados negativos de Covid-19, hay 30 casos sospechosos y 201 fueron totalmente descartados.

Cruz agregó que el call center habilitado por el Gobierno recibió 3.061 llamadas solo este domingo haciendo una sumatoria total de 26.000 en total. "Es importante que tomemos consciencia de la situación que estamos viviendo", dijo.