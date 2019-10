Conmovedor momento de un niño con su perro

Mundo Mundo

Una mujer por seguridad colocó una cámara en el dormitorio de su bebé para vigilar que no le pasara nada malo por las noches, sin embargo, jamás imaginó que su perro sería el primero en preocuparse por el bienestar de su pequeño. Las alucinantes imágenes no tardaron en volverse viral en todas las redes sociales gracias a la participación de los amantes de los animales de distintas partes del mundo.

Todo empezó cuando la madre despertó una mañana y revisó el registro del dispositivo. Grande fue su sorpresa al descubrir que su niño había estado llorando en su alcoba sin que absolutamente nadie lo escuche.

Por si fuera poco, mayor fue su sorpresa al descubrir que el perro de la familia había sido el único testigo de los quejidos de su hijo, y había actuado de niñero. Así lo demuestra la grabación que esta impresionada mamá subió a YouTube.

Como podrás apreciar en las imágenes, el can optó por pararse en dos patas tras escuchar los lamentos del pequeño para asomarse por la cuna y calmarlo a lametones. El gesto tranquilizó al menor, lo cual no es ninguna sorpresa para un doglover. Algunos animales, de buen trato, tienden a expresar sus mejores deseos, moviendo la cola, para sus amos.

La filmación fue publicada en YouTube y se viralizó casi de inmediato, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios que no pudieron evitar enternecerse al ver el material. "Esto es lo más tierno que he visto en el día" o "no puedo dejar de repetirlo", son algunos de los comentarios que dejó en YouTube el clip.

La publicación acumula millones de reproducciones y miles de reacciones en YouTube y otras redes sociales. Sin duda alguna un gran gesto de parte del perrito que ama al nuevo miembro de la familia y la confianza entre ellos, seguramente este hecho y sentimiento se alargarán durante muchos años.