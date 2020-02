Conmovedora explicación de un padre a su hija sobre su divorcio

España España

Una de las decisiones más difíciles de tomar para una pareja, sobre todo cuando hay niños de por medio, es hacerse a un lado para que cada quien pueda seguir con su vida.

Muchas veces los matrimonios deciden permanecer juntos, para no hacerle daño a sus hijos, aunque en ellos ya no exista amor. Sin embargo, optar por dicho camino no necesariamente es la mejor opción, ya que las diferencias pueden llegar a ser constantes, lo que origina que se desaten muchas peleas y discusiones frente a los niños, y esto puede llegar a ser más doloroso que una separación sana.

Comprendiendo esto, una pareja que tiene una hija en común de 5 años, decide ponerle punto final a su historia, pero buscaron la mejor forma de hacérselo entender a su niña, sin que esto le causara sufrimiento.

Aunque al principio fue difícil, el papá encontró una excelente manera de explicarle a su hija que ya no vivirían juntos mediante un cuento con dibujos realizados por él mismo, pero que parecían haber sido hechos por un niño de la edad de la pequeña, con el fin de que esto fuera lo menos complicado posible para ella.

Sabiendo que muchos y muchas podrían estar atravesando por la misma experiencia, decidió compartir su idea en Twitter, la cual pronto se volvió viral.

Y antes de que alguien se diga nada, sí, yo me fui a casa de mis padres porque no puedo pagar un alquiler y mitad de una hipoteca, pero la decisión fue mía porque por circunstancias que no vienen al caso, es lo mejor para mi hija, para su madre y mi conciencia. Punto. — Subotai Baatur (@SubotaiBaatur) February 5, 2020

“Me vais a permitir que os comparta algo muy personal en este pequeño hilo. El peor momento de mi divorcio y probablemente de mi vida fue con diferencia el de decírselo a nuestra hija. Tenía 5 años. Buscamos información, preguntamos a psicólogos amigos…”, escribió el padre.

“Fue de verdad horrible explicarle todo y durante los primeros días fue de verdad difícil para ella entender que sus padres no iban a estar juntos más. Quizá aún más difícil de entender cuando ni siquiera había visto una mala relación (peleas, faltas de respeto…etc)”, agregó.

Tras esta publicación, cientos de personas le mostraron su apoyo además de felicitarlo por la bonita forma de decirle a su hija un tema que podría ser muy complicado.