Conoce a la mujer que conquistó a Joy

Hace una semana Joy Huerta, la cantante del dúo Jesse & Joy, emocionó a todos sus seguidores con un emotivo mensaje donde anunciaba que sería mamá por primera vez junto a su esposa con quien lleva una relación de siete años.

Esta noticia generó demasiado revuelo en la agenda noticiosa, generando apoyo de distintos artistas amigos de la intérprete y también dudas sobre la identidad de su pareja.Y aunque nunca mencionó el nombre de la mujer que le robó el corazón, sus seguidores no tardaron en descifrar el acertijo. Se trata de Diana Atri, que también es su socia en una marca de ropa y accesorios.

Esposa de Joy Huerta estuvo casada con un hombre

Fue por medio de una buena amistad de la pareja, que se supo algo más del pasado sentimental de Diana Atri, pues reveló que esta estuvo casada y su matrimonio fue con un importante ejecutivo.

Ante esta aseveración, la pregunta obligada sobre si Joy conoció o no al ex de su pareja, surgió ya que parte de lo que comentó este intimo amigo de ambas, fue que Joy vivió el proceso de divorcio de Diana.

"Claro, él ahora sabe que su ex ya es esposa de Joy y no tiene nada en contra, ahora sí que ‘lo que fue en su año, no fue en su daño." Aseguró la misma fuente