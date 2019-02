Entre las cinco mejores películas animadas para recibir el Óscar figuran desde la tierna historia de una familia colosal, arañas radioactivas y perros japoneses. La lista está conformada por Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, WiFi Ralph y Spiderman.

El film animado Los Increíbles 2 es una cinta estadounidense de animación por computadora, producido por Pixar y distribuido por Walt Disney Pictures. Es la segunda película animada más taquillera después de Frozen.

La película fue escrita y dirigida por Brad Bird, al igual que en la primera película. La protagonizan Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Catherine Keener, Bob Odenkirk y Sophia Bush.

Bird indicó que si sólo tiene una historia correcta podría dirigir y producir una nueva versión. “La cuestión es que muchas secuelas son solo para ganar dinero”, explicó.

“Y hay un dicho en el ámbito que no soporto: no haces otra, solo dejas dinero en la mesa. Dejar dinero en la mesa no es lo que me hace levantarme cada mañana”. “Si fuera solo por ganar dinero no nos hubiéramos tardado catorce años”, agregó.

Otro título que compite como película animada y mejor música original es Isla de Perros, un thriller del director estadounidense Wes Anderson. Es un film realizado en stop motion y que ha sido considerado por la crítica como “divertido, conmovedor y lleno de calidez e ingenio”.

El responsable de la creación de los muñecos que aparecen en esta película fue de Andy Gent, quien explicó que todos que participan en la película se hicieron manualmente. “Tenemos ocho o casi 900 personajes. Varios miles de caras que han sido esculpidas, modeladas y pintadas. Todo se hizo a mano”.

Mirai es una de las cintas que compiten en este renglón. Es dirigida por Mamoru Hosoda y es la primera historia de animación japonesa acerca de un niño mimado de 4 años llamado Kun, que se siente olvidado por sus padres cuando nace su hermana, Mirai.

Ante estas circunstancias, decide huir de su casa y encuentra un jardín mágico a través del cual puede viajar en el tiempo, donde descubre la versión adolescente de su hermana, que llega desde el futuro para vivir aventuras con Kun. Además, aprende a conocer lo que significa ser un hermano mayor.

Este film se centra en los vínculos familiares, combina la realidad y la fantasía para hablar acerca de la vida y toca el tema de las emociones.

WiFi Ralph es un film que incursiona en el mundo de lo inexplorado, interactivo e innovador de la web. Por supuesto, viene de la mano de Disney y luego de seis años de la primera entrega de este simpático personaje.

Ralph y su amiga Vanellope salen del arcade donde se conocieron para descubrir lo emocionante de la Internet y sus redes a buscar una pieza de repuesto que salve Sugar Rush.

La lista de films nominadas como Mejor Película de animación la completa Spider-man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-verse), quien se perfila como favorita para llevarse la estatuilla dorada por la mezcla de estética dentro de su trama.

Dirigida por Peter Ramsey, el filme es un tributo que los escritores quisieron rendir a los personajes de esta saga de historietas. “Los escritores Phil Lord y Rodney Rothman querían crear algo que realmente rindiera homenaje a la forma de los cómics, señaló Ramsey a The Hollywood Reporter.

Esta historia muestra un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto y un joven de secundaria llamado Miles Morales se convierte en el nuevo Spider-Man.

Sin embargo, cuando Wilson Fisk construye el Súper Colisionador, trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles cómo ser un mejor Spider-Man.