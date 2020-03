Contagiada descubre dos síntomas nuevos del coronavirus

EE.UU. EE.UU.

María Isabel Nieto vive en Nueva York, lugar donde contrajo el coronavirus después de asistir a una fiesta con amigos. Los síntomas se presentaron dos días después de la reunión. Dice que fue a un servicio médico en esa ciudad a los cuatro días de sentirse enferma junto con su esposo. Ambos tenían unas punzadas fuertes en el pecho.

“Los síntomas fueron mucho desaliento, mucha sed, teníamos tos. No presentábamos fiebre, aunque debo admitir que no tuvimos termómetro, nos sentíamos un poco calientes, pero no con esa fiebre que uno siente y sabe que tiene”, describió María Isabel Nieto.

Su testimonio de María Isabel es clave no sólo para los colombianos, sino para muchos otros ciudadanos del mundo entero, porque expresa que presentó dos síntomas que no se conocían hasta ahora.

“Yo perdí el olfato y el gusto. Eso es muy importante que lo sepan porque es un síntoma que es relativamente nuevo y también un desaliento”, detalló la excónsul de Colombia en Nueva York..

Para ella, el Covid-19 es como una gripe muy fuerte, pero lo que no ayuda es la parte psicológica, porque la humanidad al saber que es un coronavirus, además de la información que no está muy clara, le genera angustia.

Recuperada, María Isabel les envió un mensaje a las personas que están contagiadas y a quienes están asustados por la propagación del virus.

“Hay esperanza de que el cuerpo se recupera, es muy importante que tengan los cuidados en casa. La gente que se sienta enferma, no solamente no salir, sino que reposen, el cuerpo necesita estar acostado para poderse recuperar”, concluyó la excónsul colombiana.