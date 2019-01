Controversial campaña de Sprite contra el bullying

Sprite le hace frente a todos aquellos que se dedican a transmitir su odio a través de las redes sociales, con su nueva campaña global “I love you haters”.

Bajo el lema “Es temporada de haters, mantente fresco”, la pieza creada por la agencia publicitaria Santo Buenos Aires, en la producción se destaca el nombre de un boliviano, como uno de los directores creativos, Javier García. “El valor de la diversidad y busca neutralizar los mensajes de odio con palabras de amor”, es el fin del comercial.

La nadadora olímpica española, Rocío Velázquez; Nico Moldestein, pole dancer francés; Tyrus McKenzie, rapper inglés; Liz Romer, surfer sueca; David Pérez y Marius Caralt, activistas de la comunidad LGTB de España; y el equipo de fútbol femenino CE Sant Gabriel, también de España, forman parte de este film, en el que cuentan cómo reaccionan antes las expresiones de rechazo y cómo trabajan para aceptar y valorar su individualidad.

Dirigida por el realizador suizo Karim Huu Do para la productora estadounidense Anonymous Content, el spot tiene como banda de sonido una versión a capela de la canción de The Beatles, “All you need is love".