La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, reveló que en una reunión de bancada Adriana Salvatierra decidió renunciar a la presidencia del Estado, para evitar que se reactive el caso tractores en el que está involucrado su padre, Hugo Salvatierra.

Pidió al MAS que analice el rol de la senadora en esa “negociación” que significó un cambio de gobernantes, relegando al Instrumento Político.

“Por su propia voz (Salvatierra) ha manifestado de que tuvo que renunciar a la Presidencia, porque ella debería de estar ahorita como Presidenta transitoria de nuestro Estado Plurinacional, pero ha renunciado porque, mencionó ella en una reunión de bancada, que lo único que tenía que era su papá y su mamá y que no podía asumir este cargo porque si no se iba a reactivar el proceso de los tractores”, explicó Copa.

Señaló que la decisión de Salvatierra dejó “cojo” al MAS y que, ante esa decisión, la bancada tuvo que tomar una decisión responsable y madura con su militancia

“La bancada y todo el Instrumento (MAS) tiene que hacer un análisis, tiene que hacer un debate respecto a la posición que ha tomado la expresidenta (Salvatierra) en cuanto de poder haber negociado su renuncia por un proceso que tenía su señor padre”, indicó.

Reconoció que existen diferencias ideológicas en la bancada del MAS, pero que “eso no significa que no estemos unidos”, sin embargo, dijo que existen personas identificadas con “posiciones más radicales que no hacen bien al país”, una de ellas Adriana Salvatierra.

Hugo Salvatierra tiene pendiente un proceso de juicio de responsabilidades por la desaparición de tractores agrícolas cuando era ministro de Desarrollo Rural.