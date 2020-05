Costas adelanta acción popular para abrir el hospital de Montero

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó una acción popular ante el Ministerio Público, solicitando la apertura del hospital de tercer nivel de Montero, cuya población ha sido duramente golpeada por la pandemia de coronavirus.

"Este recurso es para que el hospital de Montero se abra si o si, mediante el Órgano Ejecutivo, justicia o el poder popular. No se puede esperar más ante esta situación (de emergencia) y es por eso que he presentado esta acción popular, que es también constitucional, para que la justicia determine la apertura del hospital y podamos tener la seguridad, de que no se le va a dar más vuelta al asunto", declaró la autoridad departamental en el Palacio de Justicia el martes.