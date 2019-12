Costas revela que Martínez fue recontratado en septiembre

La mañana de este lunes el exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, aseveró que Sergio Martínez, persona señalada por el desvío de los datos del cómputo hacia una red externa, fue recontratado en septiembre, mes en el que su persona estaba fuera del país.

“Se tenía antecedentes de que él había tenido algunas dificultades con el anterior Tribunal Supremo Electoral, yo opine que su contratación no era conveniente porque además no justificaba en el área que se estaba contratando (…) Me imagino que era asesor de los cinco vocales en realidad él nunca ha sido mi asesor”, afirmó.