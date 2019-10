Courtois abandonó el Bernabéu entre silbidos y vómito

Madrid, España Madrid, España

El Real Madrid no está pasando un gran momento y muchos de sus jugadores son blanco de las críticas de la hinchada. En ese contexto, uno de los principales apuntados es el arquero Thibaut Courtois, que se fue reprobado por todo el Santiago Bernabéu en el empate 2-2 del Merengue contra el Brujas.

Están preocupados con la situación de Thibaut Courtois. El portero belga pasa por su peor momento anímico y físico. No pudo disputar la segunda parte y en su lugar salió el francés Areola, que cambió los pitos de Courtois por aplausos tras una primera intervención que evitó el tercer gol del Brujas. Courtois no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros en los dos días siguientes al partido de la Champions y es muy probable que no juegue este sábado contra el Granada en el Santiago Bernabéu.

La cuestión es que en ese encuentro el arquero salió sustituido en el entretiempo, cuando el partido estaba 2-0 a favor del equipo belga, pero todo parece que estuvo ligado a un problema de salud. Los pitos le hicieron daño. Vomitó en el vestuario y su padre se lo tuvo que llevar a su casa. No se sentía con fuerzas y en los siguientes días confirma que está débil. Ha perdido peso (dos kilos) y lo más conveniente es que se recupere y juegue cuando lo crea oportuno.

Debe recuperar la confianza y la tranquilidad. Lo que tampoco se puede entender es que Courtois jugara de inicio contra el Brujas si no estaba en perfectas condiciones. O no lo comunicó a Zidane o el entrenador asumió un riesgo innecesario.

"Estaba mal y no podía continuar en la segunda parte (...). En la primera parte podemos culparlo a él, pero fuimos todos, yo el primero", declaró Zinedine Zidane para justificar el ingreso de Alphonse Areola por el ex Chelsea. Y agregó: "Si seguíamos así perdíamos el partido y los jugadores cambiaron el partido".

El entrenador y sus compañeros han hablado con Courtois para que le reste importancia y, sobre todo, no se sienta el único responsable de los goles. Aun así, el belga siente la presión que supone defender la portería del Real Madrid.