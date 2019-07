Cruceños ratifican que no se presentarán a la segunda fecha

Súper Deportivo.- Tras sostener una nueva reunión, directivos de Oriente, Blooming, Guabirá, Sport Boys, Destroyers y Royal Pari determinaron ratificar la postura de no presentar sus equipos en la segunda fecha del certamen Clausura.

Juan Jordán, titular de la “Academia” cruceña y portavoz del grupo, informó que se carecen de condiciones logísticas para llevar con normalidad esta jornada futbolera. “No es suspender por suspender, es por cuestión de logística y porque además no queremos que este sea el torneo de las impugnaciones”, manifestó.

Por su parte, el titular de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, aseguró que la programación se mantiene y espera los seis cruceños den marcha atrás. También confirmó una reunión de Consejo Superior para el lunes venidero, donde los 14 clubes deberán asistir para tratar la problemática del balompié nacional.

“Varios clubes han pedido una reunión aclaratoria y nosotros los hemos convocado, el lunes, a las 9: 30, en Cochabamba. Los clubes cruceños exigen reglas claras y las reglas claras nosotros las tenemos y se las vamos explicar, además vamos a respaldarlas con normativas”, sentenció Salinas.

El mandamás del balompié nacional apunto al presidente de Guabirá, Rafael Paz, como principal incitador de inestabilidad en esta problemática. “Está 18 años en el fútbol y no ha aprendido nada; es el peor come Colla que no admite que uno de occidente esté al frente de la federación”, finalizó, notoriamente molesto.

Periodista.- Ángela Apaza