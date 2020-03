Cuatro bolivianos están en terapia intensiva en Italia por coronavirus

Italia es el segundo país mas golpeado por la pandemia en cuanto a infecciones con 41.035 casos, sin embargo es el territorio con mas fallecidos 3.405, superan a China, nación donde se propago el virus.

Pese a que se han tomado las medidas necesarias en el país europeo, residentes de todas las nacionalidad que habitan allí, han sido atacados por el virus. Actualmente existen 4 ciudadanos bolivianos en terapia intensiva, otras 3 se encuentras hospitalizados y 11 aislados. Esta información fue confirmada hoy por el ministro de Salud, Aníbal Cruz.



"Personalmente me he contactado ayer con el Consulado de Bérgamo, que ha manifestado que existen 11 ciudadanos bolivianos aislados, cuatro ciudadanos que están en terapia intensiva y tres ciudadanos hospitalizados", confirmó la autoridad.



Asimismo, según la autoridad gubernamental, falleció un compatriota, quien era un paciente con cáncer y ahora "se está tratando de determinar aquello".



Italia está viviendo un "estado dramático al cual nosotros no queremos llegar por eso pedimos y repetimos a la población, hagan todas las medidas extremas de bioseguridad, el lavado de las manos, hagan caso a las instrucciones que se están dando, va a depender mucho del cuidado responsable, de cada uno de nosotros, para que esta enfermedad no se propague", apuntó.