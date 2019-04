La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Atrincheran al tribuno. El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, fue advertido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de que si hasta el lunes no presenta su renuncia al cargo, afrontará un juicio de responsabilidades.

Así lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien lanzó un ultimátum al magistrado, denunciado en primera instancia por su esposa por los delitos de violencia intrafamiliar.

"Yo respaldo las declaraciones de algunas diputadas que han expresado que si hasta el lunes no presenta (Ceballos) su renuncia voluntaria (...), se presentaría una denuncia ante la Comisión de Justicia para iniciar un juicio de responsabilidades contra el magistrado Ceballos", dijo Borda en conferencia de prensa.

Ceballos fue denunciado a inicios de marzo por violencia familiar; sin embargo, su esposa desistió de la demanda, aunque no logró frenar el proceso de investigación que abrió de oficio la Fiscalía.

El martes pasado, diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigieron, de manera colectiva, la renuncia de Ceballos; de lo contrario, advirtieron con iniciar un juicio de responsabilidades en su contra.

"No es una advertencia, simplemente lo que van a hacer algunos diputados es dar cumplimiento a la Constitución y a la ley. El funcionario público no es inmune (...), si en el ejercicio de sus funciones viola la norma y, peor aún, realiza actos de violencia contra la mujer, esta persona tiene que ser sancionada y eso es lo que se busca, no impunidad", argumentó Borda.