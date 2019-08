De Cos, del BCE, destaca la amenaza del Brexit entre los riesgos económicos en la eurozona

MADRID (Reuters) - Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona del euro siguen apuntando claramente a la baja, según dijo el sábado Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señalando la posibilidad de un Brexit desordenado como un riesgo clave y reconociendo las dificultades del BCE para cumplir con sus objetivos de inflación.

De Cos, también gobernador del Banco de España, dijo en un discurso en La Granda, en el norte de España, que la retirada de Reino Unido de la Unión Europea "se mantiene como un foco de incertidumbre de primer orden para la actividad económica global y, especialmente, para el resto de la UE".

"Los acontecimientos más recientes, incluida la decisión de suspender la actividad del Parlamento británico por parte del nuevo primer ministro hasta mediados de octubre, han incrementado las probabilidades que los mercados otorgan a que se produzca un Brexit duro", dijo De Cos.

El primer ministro británico Boris Johnson dijo el miércoles que suspenderá al Parlamento de mediados de septiembre a mediados de octubre, poco antes de la fecha límite del Brexit —31 de octubre—, agudizando la crisis política más profunda del país en décadas.

De Cos también mencionó la situación política en Italia, las dudas sobre la intensidad de la desaceleración económica de China y las vulnerabilidades en las economías emergentes como Turquía y Argentina como factores de riesgo.

Añadió que las medidas proteccionistas se encuentran entre las mayores amenazas a la actividad mundial, en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La zona euro apenas creció en el segundo trimestre y Alemania, la potencia del bloque, puede estar ya en recesión, en un contexto en el que la guerra comercial global, la desaceleración de China y la incertidumbre de Brexit reducen la demanda de exportaciones y minan la confianza en el sector manufacturero.

De Cos dijo que la caída en los últimos meses en el índice global de gestores de compras del sector de servicios, que anteriormente había sido más robusto, indicaba un riesgo creciente de desaceleración de la actividad global, dijo De Cos.

Los responsables de la política monetaria del BCE están preocupados por el débil crecimiento, y las actas de su reunión del 25 de julio muestran que las opciones sobre la mesa incluyen una combinación de recortes de tipos de interés, compra de activos, cambios en las orientaciones sobre los tipos de interés y, posiblemente, apoyo a los bancos.

De Cos dijo que existía la posibilidad de que unos tipos de interés bajos o incluso negativos pudieran tener un efecto adverso sobre la estabilidad financiera y los bancos.

"Es necesario llevar a cabo un seguimiento continuo de esta cuestión para determinar si son necesarias medidas que mitiguen los efectos adversos de los tipos bajos sobre la capacidad de intermediación del sistema bancario", dijo De Cos.

También señaló que la inflación ha sido persistentemente inferior al objetivo del BCE, que es inferior, aunque cercano, al 2%. En agosto, la inflación de la zona euro se mantuvo baja, en un 1,0%.

"No se puede considerar que los niveles de inflación observados y proyectados a los que me he referido sean compatibles con el mandato del BCE", dijo.

(Información de Jesús Aguado; editado por Andrei Khaplip y Hugh Lawson; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)