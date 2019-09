Nicolás Maduro: Deberían ser mil los juicios contra Trump

Venezuela Venezuela

El presidente Nicolás Maduro manifestó el lunes que no le sorprendió el pedido de un proceso para un juicio político al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, porque deberían ser mil las causas en su contra ante las llamadas y "actos de extorsión" a otros gobiernos en el caso de Venezuela.

Maduro dijo también que en caso de prosperar el juicio nada cambiaría en la política de Washington hacia la nación OPEP porque era una línea vigente "en el imperio" desde hace muchos años de "no permitir proyectos independientes, libres, soberanos, bolivarianos en América Latina".

Trump escaló el lunes sus ataques contra el legislador que lidera una investigación sobre un posible juicio político en su contra, un caso derivado de una llamada telefónica en la que pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, que investigara a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo.

"El proceso político no me sorprendió porque es lo que hace Donald Trump todos los días contra Venezuela. Donald Trump llama a los presidentes (...) los amenaza de quitarles ayuda económica, de votar en contra de estos países para que no les den crédito", acusó.

Habría que "hacerle mil juicios políticos (... a) Donald Trump por las mil llamadas y los mil actos de extorsión que ha hecho contra gobiernos del mundo para agredir a Venezuela", agregó.

En caso que avance el proceso al mandatario estadounidense "¿qué va a cambiar sobre Venezuela? Nada porque es una política del imperio", dijo.

Maduro, cuyo gobierno está bajo presión de sanciones financieras de Estados Unidos, restó importancia además a medidas similares anunciadas la semana pasada por la Unión Europea.

"No nos importan las sanciones de la Unión Europea. Nos dan risa las sanciones de la Unión Europea", agregó Maduro en conferencia de prensa.