Madre y su bebé murieron tras el parto en Pando: Investigan negligencia médica

Un nuevo caso relacionado con salud causa conmoción, cuando este miércoles un impactante video mostró el momento en que un bebé recién nacido que fue dado por muerto, tuvo señales de vida y obligó a las autoridades a sacarlo del ataúd que compartía con su madre, quien falleció al dar a luz.

El macabro hecho ocurrió en el hospital Roberto Galindo de Pando, Cobija, donde los padres de la víctima lloraban desconsolados y responsabilizan a los médicos, por no atender a la madre de manera oportuna.

"Por qué estudian si no aman su trabajo, tienen que amar a su trabajo, el médico que trabaja tiene que amar a su trabajo", gritaba desesperada su familiar.

La impotencia de la familia al enterarse de la muerte de la mujer fue captada en varios videos que se hicieron viral en las redes sociales, provocando la ira de la población que salió a la calle a protestar pidiendo justicia, por lo que el Ministerio Público actuó de oficio y envió a dos fiscales al nosocomio para investigar la supuesta negligencia médica.

La víctima identificada como Diana Rocha Arauz, de 21 años no había llegado a su noveno mes de embarazo, y empezó a sentirse mal la noche de este martes por lo que ella, junto a otros familiares, la llevaron al hospital Roberto Galindo a las 22:00 del miércoles.

“Nos dijeron que no la podían atender porque no se había sometido a su control de noviembre y que el dolor no era por el embarazo actual sino de la anterior cesárea (operación quirúrgica que consiste en extraer al bebé o feto del vientre de la madre) que se había practicado. ¿Cómo podían decirnos eso si ella ya estaba por dar a luz y su anterior bebé había nacido hacía un año y tres meses?”, relató María Roxneida, cuñada de la fallecida, a un medio de comunicación.

La mujer relató una serie de trámites y excusas que le impusieron a la paciente en dicho nosocomio, como no quererla atender porque no había asistido a su último control y enviarla a practicarse exámenes de laboratorio, que no les permitieron retirar con el argumento que debía hacerlo su médico tratante, “que estaba durmiendo”.

“A las 4:00 de la mañana cuando ella ya estaba en un grito y de dolor no sentía las piernas fui a despertar al médico y recién la ingresaron a quirófano, como a las 4:30. A las 6:00 nos dijeron que el bebé había muerto”, lamenta su familiar, quien detalló que cerca de las 7:00 se percató de q Diana desangraba porque se puso muy pálida. A las diez fue declarada muerta.

El director del hospital Roberto Galindo, Erwin Escalante, declaró a otro medio de comunicación que la paciente, ingresó a la institución a las 22:30 del miércoles y a la medianoche fue trasladada a quirófano.

“A las 4:00 se entra a cirugía por el dolor. Los cirujanos mencionan que hubo un desprendimiento de placenta, esto puede haberse debido a un trauma, a posibles golpes, posibles masajes que le hayan hecho en la casa… el desprendimiento puede darse a causa de una serie de factores”, explicó el galeno.

El neonato profirió un sonido, defecó y botó flema por la boca y nariz a las 14:00 de este miércoles, justo cuando estaban a punto de practicarle el examen médico forense.

Dos fiscales asignados de oficio al caso llegaron al hospital general de Cobija, donde se realizaría el examen médico forense y fue cuando se difundió el rumor de que el bebé estaba vivo, lo que no resultó ser verdad.

Se esperarán los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte y proseguir con las investigaciones.