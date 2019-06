Deimar Mariaca: “Quiero jugar un mundial y apoyar a mi país”

Súper Deportivo.- Jeremi Deimar Mariaca Calle, es un futbolista boliviano de 15 años. Gracias a un reportaje realizado por una cadena internacional salió a la palestra exponiendo su talento. La nota periodística data de 2017 y muestra a este niño humilde jugando en una calle empinada de La Paz, ese mismo que hoy es joven y pide una oportunidad para representar al país en el seleccionado.

“Quiero jugar un mundial y apoyar a mi país. Me duele en el alma las críticas a la selección, porque yo nací en esta tierra. Siempre me pongo a llorar cuando la selección pierde; te hace sentir mal. Algún día quisiera llegar a mi selección nacional, sentiría un orgullo muy grande”, manifestó Deimar, quien no pudo evitar romper en llanto.

El delantero vive en una zona cercana a la ciudad de El Alto, se enamoró del fútbol desde que aprendió a caminar, según cuenta su padre (Alberto Mariaca). “Su primer y único juguete ha sido el balón; es un chico disciplinado y tiene mucho talento”, relata quien recuerda aún cuán sorprendido quedó al ver a su hijo efectuar una chilena con sus cortos cuatro años de edad.

Sus amigos le dicen “Chupete” porque siempre lleva la cabeza rapada. “Me rapé desde los ocho años, así me siento libre en la cancha”, relata esbozando una sonrisa, el delantero que se autodefine como un jugador de “pases precisos, encarador y letal”.

Admirador de Pelé y Maradona, “jugadores que dejaban todo en cancha”, así los describe. Tiene el sueño de todo deportista, consagrarse a nivel nacional e internacional, pero algo lo diferencia del grueso en este planeta, además tiene un corazón de oro. “Si un día llego a ser grande, ayudaré a quienes más lo necesiten; niños huérfanos y madres solteras”, finalizó.

Periodista .- Ángela Apaza.