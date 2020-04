Delegación gubernamental que transportaba insumos a Pisiga se accidenta

La madrugada de este viernes una comitiva conformada por tres vehículos del Ministerio de Justicia que transportaba alimentos para los bolivianos que se encuentran en el campamento “Tata Santiago”, en Pisiga, sufrieron un accidente de tránsito registrándose daños materiales de consideración.

El Ministerio de Gobierno, emitió un comunicado que señala que al interior de los motorizados se encontraban 13 personas incluido el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

Al medio día Coimbra aseveró que el hecho se produjo por la intensa neblina que se registraba en el camino por lo que el primer vehículo frenó de golpe.

“Desde que salimos desde la ciudad de La Paz había una neblina bien fuerte, cuando llegamos a este sector San Pedro no se visibilizaba la tranca, tampoco tiene luces, no tiene señales y los militares no tenían ningún tipo de implementos fosforescentes, cuando el chofer vio la tranca llegamos a frenar, pero la movilidad que venía atrás de nosotros no pudo frenar y nos golpeó y consecuentemente la tercera movilidad es la que golpeo más fuerte”, aseguró la autoridad.