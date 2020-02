Demanda a la NFL por el pornográfico show en el Super Bowl

EE.UU. EE.UU.

Hay gente que se ofende por todo, por un chiste, por los límites del humor, por ofensas a sus creencias, o directamente por razones que no se comprenden. La última noticia en cuanto a ofensas se refiere es la del activista cristiano que ha demandado a la NFL, pidiendo 800.000 millones de dólares, por el espectáculo del descanso de la pasada Super Bowl donde actuaron Shakira y Jennifer Lopez.

Dave Daubenmire no se queja de la calidad de dicha actuación. El señor Daubenmire, ex entrenador de fútbol americano en un instituto de Ohio que en la actualidad hace labores de locutor en una radio online, ha demandado a la liga profesional de fútbol americano porque según él puso su alma "en peligro de fuego infernal".

Este señor califica la actuación de las dos artistas latinas de pornográfica, añadiendo que fue un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de fútbol.

Por si acaso, querido lector, no tuviste la oportunidad de ver el show, aquí tienes el vídeo. Ten cuidado con los ojos, no sea que se te vayan a caer, teniendo en cuenta las palabras de esta activista cristiano. De tu alma no te vamos a decir nada.

Dejamos el vídeo del señor Daubenmire donde se lo ve más enfadado que un mono tras, ver como su alma estuvo a puntito de irse al infierno ante tal exhibición de bailes latinos.

"¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual? Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra Pepsi y la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de striptease en el medio tiempo en el Super Bowl. Sí, la corte podría decir que 'eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla. Bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi cuarto de estar".

A este señor, probablemente, se le deben de haber olvidado otras escenas típicas de este tipo de partidos, donde animadoras y animadores se dedican a animar al público. Al fin y al cabo, todo es una cuestión de hormonas. Y, visto lo visto, hay gente que las tienes bien revueltas.