Demandan a HBO por vilipendiar la imagen de Michael Jackson en documental

Los herederos del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson anunciaron que el jueves interpusieron una demanda contra el canal HBO por el documental 'Leaving Neverland' ('Abandonando el País de Nunca Jamás', en inglés), que recoge testimonios de Wade Robson y James Safechuck, de 36 y 40 años, respectivamente, quienes aseguran que durante su infancia sufrieron abusos sexuales por parte del célebre astro del pop, informa AP.

El argumento para la demanda es que al coproducir y disponerse a emitir el documental –como está programado para el mes próximo–, HBO estaría violando un contrato en el que se comprometió a no vilipendiar al cantante, basado en que el Rey del Pop firmó un contrato con la cadena televisiva en 1992 para emitir un documental sobre un concierto del artista, en torno a la presentación del álbum 'Dangerous'. Asimismo, la demanda afirma que los daños podrían superar los 100 millones de dólares.

Además, los demandantes rememoran que en 2005 el cantante fue absuelto en un juicio en el que se le había acusado de abuso de menores. Entonces, Robson y Safechuck dijeron a las autoridades que Jackson no los abusó. Sin embargo, después de la muerte del músico, empezaron a hacer declaraciones contrarias.

"Michael es un blanco fácil porque no está aquí para defenderse, y la ley no protege de difamación al fallecido, no importa lo extremas que sean las mentiras", sostienen en la demanda.