Funcionarios del Banco Central de Bolivia (BCB) denunciaron este martes que la entidad desembolsó Bs 520 millones a las empresas Mi Teleférico, Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) y a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) los primeros días de noviembre, antes de que Evo Morales renuncie a la Presidencia.

“(Denunciamos) desembolsos realizados a empresas estatales como ser Mi Teleférico, ENDE, EBIH (…) antes de la renuncia del Sr. Juan Evo Morales, monto que supera los 520 millones de bolivianos, dinero que es parte de nuestra RIN (Reservas Internacionales Netas)”, señala el pronunciamiento emitido por los funcionarios.

El documento aclara que el desembolso no cuenta con ninguna garantía ni seguimiento de inversión ejecutada en proyectos que beneficien la población boliviana. Además, dice que se quebrantó la Ley 1670 que establece procedimientos para este tipo de extracciones de dinero.

Anteriormente, el vicepresidente del directorio del BCB, Gabriel Herbas, informó de que todos los pagos se realizaron siguiendo un cronograma previamente establecido.

“Estas entregas de dinero se realizaron de acuerdo con lo establecido en los contratos”, dijo.

Entre enero y octubre, según el BCB, las RIN pasaron de $us 8.724 millones a $us 6.941 millones; es decir, en ese periodo se redujeron en $us 1.783 millones. En 2014, las RIN llegaron a $us 15.122 millones, y desde esa fecha cayeron drásticamente.