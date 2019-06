Desgarradora carta de una madre tras el suicidio de su hijo por bullying

Erandio, España Erandio, España

No hubo un día en el que Maider Miragaya dejara pasar sin denunciar el acoso y el bullying que le hacían a su hijo en la escuela Jado Ikastextxea. Las denuncias fueron constantes, sin embargo, el pre adolescente de 13 años se suicidó lanzándose desde un acantilado, tras haber soportado siete largos años de bullying. El hecho ocurrió en el barrio vasco Getxo, en España.

Maider era quien acudía a la escuela y a la policía para denunciar el acoso escolar hacia su hijo, pero tanto el centro educativo como el de seguridad aseveraban que no habían pruebas que demostraran lo que su hijo decía.

Luego del suicidio, Maider publicó una desgarradora carta a través de la red social de Facebook en la que decía todo el infierno que vivió su hijo y cuanto trató de ayudarlo para salvarlo de la muerte.

“¿Cómo expresar cómo me siento? Tras siete años viendo como pegan, insultan y humillan a tu hijo en el colegio sólo escuchan mis oídos, ¡es cosa de niños! ¿Total? ¿Y qué quieres que haga? ¿No te gusta? Ya sabes… y un sinfín más de excusas para llegar de nuevo al mismo punto de partida año tras año”.

“En junio la vida termina y en septiembre hay que partir de cero. ¿Cómo pueden pretender que unos padres olviden lo que sufre su hijo, y que el niño vaya feliz al colegio? Son paradojas de la vida que mi cabeza no llega a comprender. ¡A tu hijo le rompen un diente y te dicen que se ha caído! A tu hijo le pegan en clase y eso es imposible, ¡hasta que tiene testigos! ¡Consecuencia! Falta para tu hijo por estar en una pelea”.

“Tu hijo sale con el cuello con sangre de las collejas que le han dado en un cambio de clase y es que el otro niño está pasando por una mala temporada. ¿Hasta cuándo? ¡La inspectora de educación te dice que el problema es que tu hijo va con su hermana a clase!! ¿Perdona? ¿De quién quieren reírse? ¡Esto en un colegio Marista!”.

“Pues imaginad qué tipo de alumnado hay que en menos de una semana la medida que han puesto algunos profesores es castigar a toda la clase fuera del horario lectivo. ¿Eso es legal? ¿La solución es huir del problema? ¿Qué aprende mi hijo si le enseño que en lugar de intentar arreglar un problema hay que huir de él? He de terminar diciendo que gracias a Dios hay algún profesor en ese colegio que se preocupa por los alumnos, o sea existen profesores con vocación”.

Ahora, la policía local en España investiga las causas del suicidio del menor, quien era un estudiante destacado y con un buen expediente académico, informó el colegio.

Las autoridades donde estudiaba el adolescente emitieron un comunicado expresando sentido pésame a los padres, a lo que la madre del menor respondió "Yo lo avisaba, ellos miraron para otro lado, ahora que no me vengan con chorradas. Nadie me va a devolver a mi hijo".

Según cifras del Ministerio de Educación publicadas el pasado año, en 2017 se registraron en España más de 25.000 llamadas por acoso escolar. De estas denuncias, casi 9.000 se referían a casos concretos: 278 derivaron en una inspección educativa, y 147 de estos fueron remitidos a las fuerzas de seguridad. Unos datos históricos que superaron por primera vez las mil víctimas registradas.