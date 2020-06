Desirée Durán: ¡Vuelve a ser rubia!

Un poco de incentivo para iniciar la semana. 😍 #loveshoes #lovemybag #Happygirl #CasaElena #fashionlovers #Boliviamodel Proyect in process!! @casaelenaoficial @holaursula

A post shared by Desirée Durán Oficial (@desireedurandd) on Jul 18, 2016 at 10:36am PDT