Después de un siglo, logran fotografiar al mítico leopardo negro

Tuvieron que pasar 100 años, para que un ejemplar de un leopardo negro sea fotografiado en su hábitat natural. Un equipo de científicos, liderado por Nicholas W. Pilfold del Institute for Conservation Research (San Diego Zoo, California) y Ambrose Letoluai del Loisaba Conservancy (Nanyuki, Kenya), ha confirmado el hallazgo del ejemplar en un nuevo artículo en el 'African Journal of Ecology'. El fotógrafo inglés Will Burrard-Lucas también ha logrado captar unas instantáneas del animal durante una expedición en Kenia.

Se trata de la primera vez que un ejemplar de esta especie ha sido fotografiado en alta calidad en África en los últimos 100 años, señaló National Geographic en un informe. Este felino tiene el pelaje azabache producto de un melanismo (lo contrario del albinismo). Vive en África a diferencia del jaguar, que habita en América.

Tras conversar con los pobladores de Kenia, Will instaló cámaras nocturnas en las zonas donde se creía que la fiera caminaba de noche.

Burrard-Lucas tuvo varios intentos fallidos pues instaló su cámara durante muchas noches pero no conseguía retratar al animal. Solo captaba hienas o leopardo del color habitual.

Una noche todo cambió y encontró lo que había estado esperando. El experimentado fotógrafo inglés captó a una hembra negra joven que estaba paseando por las llanuras de dicho país con un leopardo más grande, de color normal, que sería su madre.

Luego de que se enterara de que leopardos negros habían sido vistos en el área de Laikipia, la única región donde habitan en África, organizó una expedición en enero para poder captar las imágenes.

"No esperaba mucho. Mientras pasaba por las fotos, me detuve sin comprender. Había un par de ojos en la oscuridad… ¡Un leopardo negro! No podía creerlo. Me tomó unos días antes de darme cuenta de que había conseguido mi sueño", contó en su página web.