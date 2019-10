Detención domiciliaria para involucrados en el accidente fatal de dos periodistas

Sucre Sucre

La Fiscalía de Sucre determinó la detención domiciliaria para los conductores Juan C. R. M. y Julián A. A. por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de Tránsito y lesiones culposas dentro del caso del accidente de tránsito donde perdieron la vida dos periodistas.



"Se desarrolló la audiencia de medidas cautelares donde se pudo demostrar la probabilidad de autoría de los imputados por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención domiciliaria de ambos choferes de acuerdo al artículo 232 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece que no procede la detención preventiva en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años", dijo citado en un boletín institucional.



El fiscal de materia del Asiento Fiscal de Tarabuco, Weymar Pérez, explicó que, en el marco de las medidas sustitutivas determinadas por el Juez, los imputados deberán presentarse cada lunes ante el Ministerio Público y registrarse en el biométrico de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, arraigo nacional y prohibición de tener contacto con las víctimas y los testigos.



El hecho se suscitó el pasado martes a la altura de la comunidad Molle Kasa del municipio de Yamparáez donde dos vehículos, una vagoneta particular y una camioneta de la Gobernación Departamental del Chuquisaca, colisionaron dejando como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridos.



De acuerdo al Artículo 261 por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en Accidente de tránsito "el que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años si el hecho se produjera estando el autor bajo ninguna dependencia de alcohol o estupefacientes".



De igual manera de acuerdo al Artículo 274 por el delito de lesiones culposas "el que culposamente causare a otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año".