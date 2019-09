Dimitrov se gradúa en el Abierto de EEUU derrotando a Federer

Por Steve Keating

NEW YORK (Reuters) - Grigor Dimitrov se clasificó el martes para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, saliendo de la sombra de Roger Federer, con una sorprendente victoria por 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-2 sobre el suizo, que disputó mermado físicamente el último set.

Al llegar al Abierto de Estados Unidos, Dimitrov, número 78 del mundo y apodado "Baby Fed" por las similitudes entre su juego y el de Federer, no parecía ser una gran amenaza, ya que sólo se había anotado un triunfo en sus últimos ocho últimos partidos.

Pero el búlgaro, que llegó a ser el número tres del mundo, ha encontrado su mejor forma en las pistas de Nueva York, consiguiendo su primera victoria en ocho encuentros frente al ganador de 20 torneos de Grand Slam.

"Aunque hubiera ido perdiendo dos sets a cero, no me habría dado por vencido", aseguró Dimitrov. "Todavía me quedaría en la pista y trataría de hacer todo lo posible para asegurarme de que, o bien lo ponía nervioso o bien lo desestabilizaba".

"Seguí presionando, seguí creyendo".

Dimitrov se enfrentará a Daniil Medvedev el viernes por un puesto en la final. El ruso avanzó a semifinales con una victoria por 7-6(6), 6-3, 3-6 y 6-1 sobre otro suizo, Stan Wawrinka.

Aunque no fue tan contundente como su derrota en cinco sets ante Novak Djokovic en la final de Wimbledon, fue otra oportunidad perdida amargamente decepcionante para Federer, que aspiraba a aumentar su botín de Gran Slam.

Después de un comienzo vacilante en el Abierto de Estados Unidos —cedió el primer set en sus dos primeros partidos con un estilo asombrosamente sumiso—, Federer se empezó a parecer a lo que los aficionados del maestro suizo esperaban de él.

Estuvo prácticamente impecable en sus dos siguientes encuentros, cediendo solo nueve juegos en total en sendas victorias en tres sets, lo que puso al mundo del tenis a la expectativa de un posible enfrentamiento en la final de la Gran Manzana con su viejo rival, Rafa Nadal.

"Estoy decepcionado porque sentí que estaba jugando muy bien después de un par de partidos difíciles", dijo Federer. "Es sólo una oportunidad perdida hasta cierto punto, porque estás ganando, puedes pasar, tienes dos días libres después".

"Estaba muy bien".

"Pero tienes que aceptar las derrotas. Son parte del juego".

Federer parecía muy astuto al principio del partido, pero no fue capaz de mantener su nivel habitual contra el arenoso búlgaro.

El punto de inflexión llegó en el cuarto set, cuando Dimitrov levantó con cinco puntos de rotura para ganar el set y empatar a 2-2.

"Intentaba mantenerme en ese juego y hacer que Federer permaneciera en la pista tanto como fuera posible", dijo Dimitrov. "Después de eso, empezó a reducir la velocidad".

"Es al mejor de cinco sets. Cualquier cosa puede pasar".

Y algo inesperado sucedió.

Antes del inicio del quinto set, Federer llamó a las asistencias y tras una breve conversación, el jugador de 38 años se ausentó de la pista para tratar un problema de espalda.

Cuando se reanudó el juego, Dimitrov aprovechó la ocasión para adelantarse en la quinta manga y luego, rompió el saque de Federer una segunda vez, mientras el suizo era incapaz de defenderse, logrando el búlgaro la mayor victoria de su carrera.

"Sólo necesitaba un poco de tratamiento en la parte superior de la espalda, el cuello", dijo Federer. "Sólo tenía que tratar de aflojarlo, descontracturarlo y ver si mejoraba".

(Traducido por Emma Pinedo)